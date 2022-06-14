Gülsim Ali İlhan yatak odası pozlarıyla ortalığı yaktı kavurdu! En cesur haliyle paylaştı! Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’iydi...
Gülsim Ali İlhan yatak odası pozlarıyla ortalığı yaktı kavurdu! Berk Atan ile başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını duyuran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. İlhan özellikle kendisinden yaşça büyük Durul Bazan ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Havaların ısınmasıyla soluğu tatilde alan İlhan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, ıslak saçlarıyla yatak odasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İlhan en cesur haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
14.06.2022 21:32 - Son Güncelleme: 14.06.2022 21:37
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, bir dönem kendisinden yaşça büyük Durul Bazan ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süslemişti.
Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen Gülsim Ali İlhan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.