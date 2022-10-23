Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: "Hangisi Gülşen?"
Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya kullanıcıları adeta şokta... Bir zamanlar Edis'in vokalisti olan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşırttı. Gülşen'in yeğeni olan Ezra, teyzesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor, görenler ayırt bile edemiyor.
23.10.2022 12:18 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:18