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Haberler Magazin Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: "Hangisi Gülşen?"

Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: "Hangisi Gülşen?"

Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya kullanıcıları adeta şokta... Bir zamanlar Edis'in vokalisti olan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşırttı. Gülşen'in yeğeni olan Ezra, teyzesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor, görenler ayırt bile edemiyor.

23.10.2022 12:18 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:18
Gülşen’in yeğeni Ezra’yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: Hangisi Gülşen?

"HANGİSİ GÜLŞEN?"

Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta...

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Gülşen’in yeğeni Ezra’yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: Hangisi Gülşen?

Şarkıları, dansları ve sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in ablasının kızı Ezra da teyzesinin izinden gidiyor. Bir dönem Edis'in vokalistliğini yapan ve 2019 yılında kendi şarkısını çıkaran Ezra, değişimiyle gündem oldu.

Gülşen’in yeğeni Ezra’yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: Hangisi Gülşen?

GÜLŞEN'İN İKİZİ GİBİ

Koyu renkteki saçlarını sarıya boyatan ve yüzüne küçük dokunuşlar yaptıran Ezra, son haliyle teyzesi Gülşen'e benzetildi.

Gülşen’in yeğeni Ezra’yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: Hangisi Gülşen?

Hem sahne alan hem de yeni şarkı hazırlıkları yapan Ezra'nın sosyal medya paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

Gülşen’in yeğeni Ezra’yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: Hangisi Gülşen?

Ezra, geçtiğimiz günlerde teyzesi Gülşen'le Lolipop şarkısını söylerken video yayınlamış ve ikilinin benzerliğini görenler ayırt etmekte güçlük çekmişti.

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