Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenlerin nevri şaştı o da teyzesi gibi şarkıcı! Ağızlar açık kaldı sosyal medya şokta: "Hangisi Gülşen?"

Şarkıları, dansları ve sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in ablasının kızı Ezra da teyzesinin izinden gidiyor. Bir dönem Edis'in vokalistliğini yapan ve 2019 yılında kendi şarkısını çıkaran Ezra, değişimiyle gündem oldu.