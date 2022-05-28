Gülşen'in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı "Kıyafetin yarısı..."
Gülşen'in hem tarzı hem dansı olay oldu! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Gülşen, Bakü'de sahne aldı. Derin yırtmaçlı bir eteği ve sadece göğüslerini kapattığı üstüyle sahneye çıkan şarkıcının konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının kalça dansı yaptığı anlar ise kısa sürede gündem oldu. Hem tarzı hem dansıyla dikkat çeken Gülşen, yine eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Gülşen'in çok konuşulan o görüntüleri...
28.05.2022 01:49 - Son Güncelleme: 28.05.2022 01:49