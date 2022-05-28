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Gülşen'in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı "Kıyafetin yarısı..."

Gülşen'in hem tarzı hem dansı olay oldu! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Gülşen, Bakü'de sahne aldı. Derin yırtmaçlı bir eteği ve sadece göğüslerini kapattığı üstüyle sahneye çıkan şarkıcının konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının kalça dansı yaptığı anlar ise kısa sürede gündem oldu. Hem tarzı hem dansıyla dikkat çeken Gülşen, yine eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Gülşen'in çok konuşulan o görüntüleri...

28.05.2022 01:49 - Son Güncelleme: 28.05.2022 01:49
Gülşen’in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı Kıyafetin yarısı...

Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu.

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Gülşen’in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı Kıyafetin yarısı...

Son olarak Bakü'de konser veren Gülşen çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Gülşen’in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı Kıyafetin yarısı...

Konserden görüntülerin Instagram'a düşmesi üzerine ünlü şarkıcı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gülşen’in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı Kıyafetin yarısı...

İddialı sahne kostümlerine bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, kıyafetiyle yine dikkat çekti ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gülşen’in hem tarzı hem dansı olay oldu! Kalçasını sallaya sallaya sahneyi turladı! Sosyal medya çalkalandı Kıyafetin yarısı...

Öte yandan Gülşen'in kalça dansı yaptığı anlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

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