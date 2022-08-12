Gülşen’in hem kostümü hem konseri olay oldu! LGBT propagandası seyirciyi çileden çıkardı! Kuyruk sokumuna kadar açınca...
Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ve birçok kişini tepkisini çeken Gülşen, o kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Yenikapı'da konser veren şarkıcı, kuyruk sokumuna ve göğsünün yarısına kadar uzanan dekolteli kostümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyürken konserde yaşanılanlar seyirciyi çileden çıkardı. Gülşen, sahnede LGBT propagandası yapınca izleyiciden büyük tepki aldı ve bir anda ortalık karıştı. İşte Gülşen'in tepki çeken kostümü ve konserde yaşanılanlar...
12.08.2022 23:43 - Son Güncelleme: 13.08.2022 00:12
Gülşen, konserlerinde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer almış ve birçok kişinin tepkisini çekmişti.
Gülşen, kuyruk sokumuna ve göğsünün yarısına kadar uzanan dekolteli kostümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntülere yorum yaparak Gülşen'e olan tepkisini dile getirdi.