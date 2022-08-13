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Haberler Magazin 8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun, 8 yıl önce Beatrice Lorena ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Cengiz Coşkun ile Beatrice Lorena, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğünden kareler kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi. İşte Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un düğününden ilk kareler...

13.08.2022 00:39 - Son Güncelleme: 13.08.2022 00:41
8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

Cengiz Coşkun, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Cengiz Coşkun, özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettirmişti.

8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

8 yıl önce Beatrice Lorena ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

Cengiz Coşkun ile Beatrice Lorena, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi

Düğünden kareler kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi.

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