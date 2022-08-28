Gülşen'e Nemesis tokadı! İmam Hatiplilere sarf ettiği cümlelerden sonra hapse atılmıştı: "Kibir ve hırs kendi yok oluşunu hazırladı"

O sahnede ha imam hatiplilere sapık demiş, ha kilolulara şişko demiş, ha yaşam tarzı farklı olanlara dil uzatmış... Hiçbir farkı yok gözümde yapılan ayarsızlığın. Çünkü her duygunun belirli ölçüler çerçevesinde yaşanması insanın psikolojik gelişimi için önemli... Bunu ben değil psikologlar söylüyor. Gurur, hırs ve kendini beğenme gibi duyguları da belirli ölçüler çerçevesinde yaşamak doğal ve önemli bir gereksinim. Fakat bu duygular belirli ölçüleri aştığı zaman hem kişinin kendisine, hem de çevresine zarar verebilen anormal davranışlara neden olur.