Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! "Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...
Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! 'Yüz nakli yaptırmış gibiyim' diyen Gülşah Saraçoğlu eski haliyle sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak küfürler yağdıran ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Bir YouTube programına konuk olan ve yaptırdığı estetiklerden bahseden Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali merak konusu oldu. İşte 'yüz nakli yaptırdım' diyen 38 yaşında Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali...
"BUNU SÖYLEYEBİLECEK KADAR DA DOĞAL BİR KADINIM"
"Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim.
Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül'de yeni yaptırdım iki ay önce. Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım." Bu açıklamalarınardından ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun esk hali merak konusu oldu. İşte Saraçoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski hallleri...