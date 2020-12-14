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Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! "Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...

Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! 'Yüz nakli yaptırmış gibiyim' diyen Gülşah Saraçoğlu eski haliyle sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak küfürler yağdıran ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Bir YouTube programına konuk olan ve yaptırdığı estetiklerden bahseden Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali merak konusu oldu. İşte 'yüz nakli yaptırdım' diyen 38 yaşında Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali...

14.12.2020 13:38 - Son Güncelleme: 14.12.2020 13:38
Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...

Eski sevgilisine canlı yayında küfürler yağdıran ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, eski haliyle gündemde. Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! "Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden bakın nasılmış...

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Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...

Modacı Gülşah Saraçoğlu, "Bize Kaldı" adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü modacı programda yaptırdığı estetiklerden bahsetti. 'Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum' diyen Saraçoğlu şunları söyledi:

Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...

"BUNU SÖYLEYEBİLECEK KADAR DA DOĞAL BİR KADINIM"

"Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim.
Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül'de yeni yaptırdım iki ay önce. Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım." Bu açıklamalarınardından ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun esk hali merak konusu oldu. İşte Saraçoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski hallleri...

Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...

Akasya Asıltürkmen

Göz kapağını kaldırmak isteyen ve bunun için estetik operasyonu geçiren ünlüler kervanına katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti'ye aldı.

Gülşah Saraçoğlu'nun eski ve kilolu hali olay yarattı! Yüz nakli yaptırdım'' diyen Gülşah Saraçoğlu eskiden...
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