Gülşah Saraçoğlu mayo ve bikinili pozlarıyla sosyal medya gündeminde! Doya Doya Moda jürisine yorum yağdı: 'Hiç giymeseydin'
Gülşah Saraçoğlu mayo ve bikinili pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Göz ile evlilik kararı alan Gülşah Saraçoğlu, aldatıldığı gerekçesiyle ilişkisini 4. kez sonlandırdı. Ayrılık acısını çabuk unutan Saraçoğlu, güzel havanın tadını Bodrum'da çıkarıyor. Instagram'ı aktif kullanan Gülşah Saraçoğlu, mayolu ve bikinili pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Ardından eski hali ile adından söz ettiren Gülşah, kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. İşte Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun 'hiç giymeseydin' dedirten pozları!
19.07.2021 14:10
- Son Güncelleme: 19.07.2021 15:39
'HİÇ GİYMESEYDİN'
Gülşah Saraçoğlu mayo ve bikinili pozlarıyla sosyal medya gündeminde! Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, uzatmalı sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını ayırdı.
Ünlüler kadar takipçileri tarafından da mesaj yağmuruna tutulan Gülşah Saraçoğlu'na, 'Hiç giymeseydin' şeklinde tepki veren de oldu, 'Çok güzelsin' diyen de...
Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu...