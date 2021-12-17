Gülşah Saraçoğlu derin dekolteli transparan elbisesiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti! Adı yasak aşkla anılan sevgilisini kapı dışarı etmişti

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Saraçoğlu'nu sahneye çağıran sanatçı, "Çocukluk hayallerimizde modacı ve şarkıcı olmak vardı. Bu hayallerimizi yıllar sonra da gerçekleştirdik" dedi. Gülşah Saraçoğlu ile yaptığı dans şovu ile seyirciden alkış alırken sosyal medyanın da gündemine oturdu.