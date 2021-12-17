Gülşah Saraçoğlu derin dekolteli transparan elbisesiyle 'hiç giymeseydin' dedirtti! Adı yasak aşkla anılan sevgilisini kapı dışarı etmişti
Gülşah Saraçoğlu derin dekolteli transparan elbisesiyle 'hiç giymeseydin' dedirtti! Adı yasak aşkla anılan eski sevgilisini kapı dışarı etmişti... Ünlü modacı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün 5 yaşından bu yana yakın arkadaşı olan Simge Sağın'ın konserine giden Gülşah Saraçoğlu Instagram paylaşımları ile adından söz ettirdi. Son dönemde eski sevgilisinin yaşadığı yasak aşk skandalı ile sık sık gündeme gelen Saraçoğlu'nun paylaştığı derin dekolteli transparan elbiseleri 'hiç giymeseydin' şeklinde yorumlar aldı.
17.12.2021 15:26
- Son Güncelleme: 17.12.2021 15:33
KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR
Saraçoğlu'nu sahneye çağıran sanatçı, "Çocukluk hayallerimizde modacı ve şarkıcı olmak vardı. Bu hayallerimizi yıllar sonra da gerçekleştirdik" dedi. Gülşah Saraçoğlu ile yaptığı dans şovu ile seyirciden alkış alırken sosyal medyanın da gündemine oturdu.
İki çocuğunun babası türkücü Berdan Mardini ile henüz boşanmadan önce, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi iş insanı Gökhan Göz ile 'yasak aşk' yaşayan Fatoş Yelliler'in geçtiğimiz günlerde Gökhan Göz ile birlikteliğini gözler önüne sermesinin ardından Göz'ü aldattığı, ardından şiddet gördüğü ve ayrıldıkları, iş insanının da Gülşah Saraçoğlu'na döndüğü ancak kapı dışarı edildiği haberi magazin kulislerinde dolaşıyordu.