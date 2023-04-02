Gülşah Saraçoğlu, Berdan Mardini'nin eski eşiyle yasak aşkı derken Gökhan Göz'ün yeni gözdesi olay! Saraçoğlu'dan bomba gönderme: "Yat yere..."
Gülşah Saraçoğlu, Berdan Mardini'nin eski eşi derken Gökhan Göz'ün yeni gözdesi o isim çıktı! Saraçoğlu'dan bomba gönderme gecikmedi. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nu aldatan Gökhan Göz aşk ilanıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Göz'ün paylaşımının ardından eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram paylaşımı 'gönderme' olarak yorumlandı. İşte Gökhan Göz'ün yeni sevgilisi ve Gülşah Saraçoğlu'ndan gelen bomba paylaşım...
02.04.2023 11:17 - Son Güncelleme: 02.04.2023 11:27
"ŞİMDİKİ İLİŞKİLER YAT YERE..."
Gülşah Saraçoğlu, Berdan Mardini'nin eski eşiyle yasak aşkı derken Gökhan Göz'ün yeni gözdesi olay! Ünlü mocadı Gülşah Saraçoğlu boş durmadı, sosyal medyadan yaptığı gönderme bomba...
Gülşah Saraçoğlu ile çalkantılı ilişki yaşayıp olaylı bir şekilde ayrılan, ardından Berdan Mardini'nin eşi Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan Gökhan Göz aşkını ilan etti.
Sosyal medya hesabından bu kareleri paylaşan Gökhan Göz "Bir ömrüm daha olsa,seni daha erken bulmak için romayı değil Dünyayı yakardım" notuyla dikkat çekti.
Serra Tokdemir ise "Göklerden gelen bir karar, tövbeni sözünü bozar. Bozdu" diyerek sevgilisine karşılık verdi.