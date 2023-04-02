Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen arabanın içinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Sürpriz sonlu... "Ben de beklemiyordum"
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen arabanın içinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Fahirye Evcen'in çektiği sürpriz sonlu video sosyal medya gündeminde. Türkiye'nin gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2 ay önce ikinci kez anne-baba olma duygusunu tatmış, ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almışlardı. Ünlü çift araç içinde çekilen eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
"BEN DE BEKLEMİYORDUM"
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen arabanın içinden paylaştı sosyal medya yıkıldı! Sürpriz sonlu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Oyuncu Burak Özçivit'in, geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğullarının doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e, doğum hediyesi olarak son model bir cip aldığı haberi basına yansımıştı. O araç ilk kez görüntülendi ve bir detay gözlerden kaçmadı.
2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, el ele alışveriş turunda objektiflere yansıdı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, "Her şey yolunda" dediler.