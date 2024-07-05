Gülşah Alkoçlar'ın babası meğer... 56 yıldır evliler! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in eşi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu çıktı!

Türk sinemasının yıldızı Hülya Koçyiğit, sadece rol aldığı filmlerle değil, aynı zamanda mutlu aile hayatı ve her daim güler yüzlü duruşuyla da gönüllerde taht kurmuş bir isim. Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Koçyiğit, şimdilerde "Film Gibi Hayatlar" programında izleyicileriyle buluşuyor. Her fırsatta dillere destan aşk hikayesini ve ailesine olan düşkünlüğünü dile getiren usta oyuncu, hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.
Koçyiğit'in hayat arkadaşı, tam 56 yıldır aynı yastığı paylaştığı eşi, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan'dan başkası değil. Gözlerden uzak, sade bir hayat süren çiftin tanışma hikayesi de en az filmleri kadar romantik.
Her şey, İstanbul'un incisi Büyükada'da başlamış. Takım kampı için adaya giden genç futbolcu Selim Soydan, o zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızı olan Hülya Koçyiğit'i gördüğü anda vurulmuş.
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Koçyiğit'i etkilemek için elinden geleni yapan Soydan'ın çabaları sonuçsuz kalmamış. "Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım" diyerek evlilik teklif eden Soydan, Koçyiğit'in kalbini fethetmeyi başarmış.