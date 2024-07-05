Gülşah Alkoçlar'ın babası meğer... 56 yıldır evliler! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in eşi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu çıktı!

Türk sinemasının yıldızı Hülya Koçyiğit, sadece rol aldığı filmlerle değil, aynı zamanda mutlu aile hayatı ve her daim güler yüzlü duruşuyla da gönüllerde taht kurmuş bir isim. Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Koçyiğit, şimdilerde "Film Gibi Hayatlar" programında izleyicileriyle buluşuyor. Her fırsatta dillere destan aşk hikayesini ve ailesine olan düşkünlüğünü dile getiren usta oyuncu, hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.