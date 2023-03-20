Güllü'nün oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı! 20 kilo daha verdi son haliyle şaşkına çeviren Güllü ile oğlunu görenler: "Kardeş gibiler"

"EVLİLİK BENDEN UZAK OLSUN"

"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım" diyen ünlü şarkıcı, evlilik defterini kapattığını açıklamıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Güllü, "Evlilik, aşk benden uzak olsun. Almayayım, alana da mani olmayayım. Ben kapadım o defterleri" ifadeleri kullanmıştı.