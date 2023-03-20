Güllü'nün oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı! 20 kilo daha verdi son haliyle şaşkına çeviren Güllü ile oğlunu görenler: "Kardeş gibiler"
Güllü'nün oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı! 20 kilo daha verdi. Son haliyle şaşkına çeviren Güllü ile oğlunu görenler, "Kardeş gibiler" yorumları yaptı. Güllü'nün son halini gören tanıyamıyor! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti sosyal medyada Güllü'nün son haline, "Eski halinden eser kalmamış" , "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumları yağmıştı. Ünlü şarkıcı oğlu ile kamera karşısına geçti ve yeni klibi için 20 kilo daha verdi. Klipte oğlu ile yer alan Kasımpaşalı Güllü'nün oğlu sosyal medyada gündem oldu.
"KARDEŞ GİBİLER"
Güllü'nün oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı! 20 kilo daha verdi son haliyle şaşkına çeviren Güllü ile oğlunu görenler "Kardeş gibiler" yorumları yapıyor.
Geçtiğimiz aylarda 'Güllü ölldü' iddiasına tepki gösteren ünlü şarkıcı 70 kilo verdi bambaşka biri oldu... Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, 2017 yılında ise tüp mide ameliyatı olmuştu.
"OTOPARKÇI 'ABLA SEN ÖLMEDİN Mİ?' DEDİ"
"İki ay önce hakkımda 'öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi?' dedi." diyerek sitem eden Güllü geçtiğimiz aylarda özel hayatına dair de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"EVLİLİK BENDEN UZAK OLSUN"
"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım" diyen ünlü şarkıcı, evlilik defterini kapattığını açıklamıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Güllü, "Evlilik, aşk benden uzak olsun. Almayayım, alana da mani olmayayım. Ben kapadım o defterleri" ifadeleri kullanmıştı.
9 ayda 70 kilo verdikten sonra son dönemde yeniden kilo alan Güllü yeniden kilo verdi. Güllü, uzun süredir üzerinde çalıştığı şarkısının klip çekimlerinde bir ilke imza atarak oğlu Yağız ile de kamera karşısına geçti.