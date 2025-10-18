Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı | Kırık teras camının nedeni ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin trajik vefatının ardından ortaya atılan iddialara ilk kez yanıt verdi. "Annem en yakın arkadaşımdı" diyen Gülter, kendisi hakkında çıkan "yasaklı madde kullanımı" ve "para ilişkisi" iddialarını yalanladı. Yıllardır hemşire olarak çalıştığını belirten Gülter, iftira atanlara karşı yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Gülter, kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ile atv'ye özel açıklamalarda bulundu ve o gece yaşananları anlattı.
