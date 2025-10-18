O gecenin sabahına ilişkin de bir şüphe vardı. Nedeni ise teras camının kırık olmasıydı. Kırık cam akıllara "Eve dördüncü biri mi girdi?" sorusunu akıllara getirdi. Tuğberk Yağız Gülter, camın neden kırık olduğunu ilk kez açıkladı.

Gülter, "Rahmetli annem, eve iki gün önce akıllı bir sistem taktırmış ve kendi yüzü ile parmağını kapıya tanıtmış. Ablama da manyetik bir anahtar vermiş. Ablam olay günü o anahtarı almayı düşünemediği için, direk aşağı koştuğu için anahtar evde kalmış. Ertesi gün karakola eve girip giremeyeceğimizi sorduk. 'Girebilirsiniz' dediler. Karşı komşumuzdan izin alarak terasına çıktım ve evimize teras camını kırarak girdim" dedi.