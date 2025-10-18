PODCAST CANLI YAYIN

Memik Dede’ye veda! Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor...

Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında vefat etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun naaşı, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Anma töreninin ardından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

90 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun naaşı, anma töreni için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi.

Törenin ardından, öğle namazı sonrası Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak olan Güzelbeyoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazınan mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, sevenleri tarafından son kez uğurlanacak.

