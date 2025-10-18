Memik Dede’ye veda! Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor...
Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında vefat etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun naaşı, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Anma töreninin ardından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
