Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti
Güldür Güldür'ün Mehtap'ının annesini gören hayran kalıyor! Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Annesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yılmazkaya'nın paylaşımı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yılmazkaya'nın annesi güzelliğiyle kendine hayran bırakırken anne-kızın benzerliği 'Meltem'im sarı versiyonu' dedirtti. İşte Meltem Yılmazkaya'nın güzeller güzeli annesi...
09.11.2021 01:43
- Son Güncelleme: 09.11.2021 01:43
Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Annesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim anacım midye gibidir, dışı sert içi inci! Hakkı bilir, aşkı bilir, emeği bilir almadan vermeyi, karşılıksız sevmeyi yani. Bana bugün en çok kızdığı özelliklerimi kendisi öğretmiştir! "Takma yavrum değmez" dediği her şeyi, zamanında kendisi sonuna kadar deneyimlemiştir, -canını yakan adama muzlu süt yapmayacaksın , -ders 1- , üstüne de tek başına bir kız çocuğu bırakmıştır hayatın tam ortasına! Ayakları sağlam basan bir kız çocuğu.