Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

Annesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim anacım midye gibidir, dışı sert içi inci! Hakkı bilir, aşkı bilir, emeği bilir almadan vermeyi, karşılıksız sevmeyi yani. Bana bugün en çok kızdığı özelliklerimi kendisi öğretmiştir! "Takma yavrum değmez" dediği her şeyi, zamanında kendisi sonuna kadar deneyimlemiştir, -canını yakan adama muzlu süt yapmayacaksın , -ders 1- , üstüne de tek başına bir kız çocuğu bırakmıştır hayatın tam ortasına! Ayakları sağlam basan bir kız çocuğu.