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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

Güldür Güldür'ün Mehtap'ının annesini gören hayran kalıyor! Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Annesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yılmazkaya'nın paylaşımı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yılmazkaya'nın annesi güzelliğiyle kendine hayran bırakırken anne-kızın benzerliği 'Meltem'im sarı versiyonu' dedirtti. İşte Meltem Yılmazkaya'nın güzeller güzeli annesi...

09.11.2021 01:43 - Son Güncelleme: 09.11.2021 01:43
Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

Annesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim anacım midye gibidir, dışı sert içi inci! Hakkı bilir, aşkı bilir, emeği bilir almadan vermeyi, karşılıksız sevmeyi yani. Bana bugün en çok kızdığı özelliklerimi kendisi öğretmiştir! "Takma yavrum değmez" dediği her şeyi, zamanında kendisi sonuna kadar deneyimlemiştir, -canını yakan adama muzlu süt yapmayacaksın , -ders 1- , üstüne de tek başına bir kız çocuğu bırakmıştır hayatın tam ortasına! Ayakları sağlam basan bir kız çocuğu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

Bugün her şey onun sayesinde! Çok sarılıp öpmez ama bir sabah ben uyurken başıma gelip 'Dünya artık çok kötü annecim, fırsatım olsa tekrar karnıma sokarım seni' demeyi de ihmal etmez.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

-çocuk sahibi olmak zor bu zamanda -ders 2- Hayat düşe kalka, güle oynaya, bazen de ağlaya zırlaya… Bizim ailede bayramları kalburabastı yapmak ve sevdiğine kavuşamamak adettir.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesini gören hayran kalıyor! Benzerlikleri olay oldu ‘Meltem Yılmazkaya’nın sarı versiyonu’ dedirtti

-ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasa -ders 3- . Canım anacım! Seni çok seviyorum, ömrün uzun, kalbin dingin ,ruhun çiçek olsun hep"

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