Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya’nın doğum gününde ortaya çıktı

Yılmazkaya'nın annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Öte yandan anne-kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Meltem Yılmazkaya ve annesi için "Meltem'im sarı versiyonu", "Annesinin kopyası", "Çok benziyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...