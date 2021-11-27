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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya'nın doğum gününde ortaya çıktı

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya'nın doğum gününde ortaya çıktı

Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu 27 Kasım'da yeni yaşını kutladı. Meltem Yılmazkaya'nın rol arkadaşları ve yakın çevresi onun için özel paylaşımda bulundu. Ancak Meltem Yılmazkaya'nın doğum gününe annesinin güzelliği ve benzerlikleri damgasını vurdu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın güzeller güzeli annesi...

27.11.2021 13:20 - Son Güncelleme: 27.11.2021 13:20
Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya’nın doğum gününde ortaya çıktı

Güldür Güldür'de Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım'da yeni yaşını karşıladı. Meltem Yılmazkaya'nın doğum gününe annesi damgasını vurdu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya’nın doğum gününde ortaya çıktı

Yılmazkaya'nın annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Öte yandan anne-kızın benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Meltem Yılmazkaya ve annesi için "Meltem'im sarı versiyonu", "Annesinin kopyası", "Çok benziyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya’nın doğum gününde ortaya çıktı

Meryem Uzerli

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya’nın doğum gününde ortaya çıktı

Meryem Uzerli ve annesi Ursula Uzerli

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının annesi kızını gölgede bıraktı! Meltem Yılmazkaya’nın doğum gününde ortaya çıktı

Esra Erol

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