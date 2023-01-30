Vav TV İzle
Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

Alper Kul, Doğa Rutkay, Ali Sunal, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı. Ünlü oyuncu nişandan kareler paylaşırken Yılmazkaya'nın müstakbel eşinin ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Meltem Yılmazkaya kiminle evleniyor...

takvim.com.tr
30.01.2023 01:26 - Son Güncelleme: 30.01.2023 01:26
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla nişanlandığını duyurdu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

Art arda paylaşımlarda bulunan Yılmazkaya, "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha da güzel olsundu" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

Evlilik yolunda ilk adımı atan Yılmazkaya'nın müstakbel eşinin ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...

İşte başta Meltem Yılmakaya'nın nişan pozları olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

SON DAKİKA