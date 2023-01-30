Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...
Alper Kul, Doğa Rutkay, Ali Sunal, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı. Ünlü oyuncu nişandan kareler paylaşırken Yılmazkaya'nın müstakbel eşinin ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Meltem Yılmazkaya kiminle evleniyor...
30.01.2023 01:26 - Son Güncelleme: 30.01.2023 01:26
Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi.