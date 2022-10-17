Güldür Güldür’ün Mehtap’ı körkütük aşık! Meltem Yılmazkaya’nın gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...
Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında sevgilisi ile verdiği pozu yayınladı. Ünlü oyuncunun müzisyen sevgilisinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Yılmazkaya, paylaşımına düştüğü notla "Körkütük aşık" dedirtti. İşte Meltem Yılmazkaya'nın biricik sevgilisi...
17.10.2022 23:40 - Son Güncelleme: 17.10.2022 23:53
Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.