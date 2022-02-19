Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı biricik eşine bakın! Paylaşımı gören dilini ısırdı
Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan sırılsıklam aşık! Ünlü oyuncu Aziz Aslan, kadrosunda Onur Buldu, Açelya Toplaoğlu, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul, Ali Sunal, Aylin Kontente, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Aslan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Aslan'ın gözünden sakındığı eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşi...
19.02.2022 21:15 - Son Güncelleme: 19.02.2022 21:15
Güldür Güldür adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aziz Aslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.