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Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Çiçek'i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu'nu gören bir daha baktı

Güldür Güldür'ün Çiçek'i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu'nu gören bir daha baktı

Güldür Güldür'ün Çiçek'i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Kadrosunda Giray Altınok, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Doğa Rutkay, Ali Sunal gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Açelya Topaloğlu'nun sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

26.03.2022 23:03 - Son Güncelleme: 26.03.2022 23:03
Güldür Güldür’ün Çiçek’i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu’nu gören bir daha baktı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla izleyici karşısına çıkan Açelya Topaloğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

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Güldür Güldür’ün Çiçek’i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu’nu gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu’nu gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu’nu gören bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Güldür Güldür’ün Çiçek’i derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! Açelya Topaloğlu’nu gören bir daha baktı

Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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