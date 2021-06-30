Güldür Güldür Naime'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı o da ünlü bir oyuncu meğer birlikte büyümüşler...

Güldür Güldür Naime'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı o da ünlü bir oyuncu meğer birlikte büyümüşler... 31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. Ankara'da dünyaya gelen oyuncu 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara merahaba dedi. 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale gele gelen ve Naime karakteriyle izleyenleri ekrana kilitleyen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Ecem Erkek'in hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle de eski eşini görenler şaşıp kalıyor. İşte 10 yıl aşk yaşayan ve 4 yıl evli kalan Ecem Erkek ve eski eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eski eşleri...

30.06.2021 16:48 - Son Güncelleme: 30.06.2021 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





