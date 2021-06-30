Güldür Güldür Naime'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı o da ünlü bir oyuncu meğer birlikte büyümüşler...
Güldür Güldür Naime'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı o da ünlü bir oyuncu meğer birlikte büyümüşler... 31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. Ankara'da dünyaya gelen oyuncu 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara merahaba dedi. 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale gele gelen ve Naime karakteriyle izleyenleri ekrana kilitleyen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Ecem Erkek'in hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle de eski eşini görenler şaşıp kalıyor. İşte 10 yıl aşk yaşayan ve 4 yıl evli kalan Ecem Erkek ve eski eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eski eşleri...
Güldür Güldür Naime'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı o da ünlü bir oyuncu meğer birlikte büyümüşler... 24 Haziran 1989 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor. Kimi zaman Güldür Güldür Show'un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.
Aslen Sivas, İmranlı'lı olan Ecem Erkek, bir röportajında mutlu bir çocukluk geçirdiğini ama aslında unutamadığı trajediler olduğunu söylüyor. Yine aynı röportajında, sobalı bir evde büyüdüğünü ve çamaşır çitilediğini söyleyen Ecem Erkek hiç çekinmeden tüm samimiyetiyle hayatını anlatıyor. İlkokul çağlarında baleye hevesi olsa da kendini tanımaya başladığında tiyatrocu olmak istediğinin farkına varıyor.