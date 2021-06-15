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Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla… Güldür Güldür Show'da Mustafa ile İbrahim karakterlerine can veren Özgün Aydın ile Onur Atilla'nın özel hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncuların özellikle yaşları merak konusu oldu. İkili arasındaki gerçeği duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Özgün Aydın ile Onur Atilla'nın aralarındaki yaş farkı…

15.06.2021 23:25 - Son Güncelleme: 15.06.2021 23:25
Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

Güldür Güldür Show'da Mustafa ile İbrahim karakterlerine can veren Özgün Aydın ile Onur Atilla'nın özel hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

Ünlü oyuncuların özellikle yaşları merak konusu oldu. Güldür Güldür'de Mustafa karakterine can veren Özgün Aydın'ın Onur Atilla'dan büyük olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

İşte başta Özgün Aydın ile Onur Atilla olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981