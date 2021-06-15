Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla…

Güldür Güldür Mustafa ile İbrahim aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Özgün Aydın ile Onur Atilla… Güldür Güldür Show'da Mustafa ile İbrahim karakterlerine can veren Özgün Aydın ile Onur Atilla'nın özel hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncuların özellikle yaşları merak konusu oldu. İkili arasındaki gerçeği duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Özgün Aydın ile Onur Atilla'nın aralarındaki yaş farkı…

15.06.2021 23:25 - Son Güncelleme: 15.06.2021 23:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





