Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereliymiş! Duyan şaşıp kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...

Uğur Bilgin, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Atilla ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür ile adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. İrem Uslu ile geçen yıl dünyaevine giren Bilgin'in özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusu soruldu. İşte Uğur Bilgin'in memleketi...
Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu.
UĞUR BİLGİN KİMDİR?
24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katıldı.
9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun olan Bilgin, BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer aldı.