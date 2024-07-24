Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereliymiş! Duyan şaşıp kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...

Uğur Bilgin, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Atilla ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür ile adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. İrem Uslu ile geçen yıl dünyaevine giren Bilgin'in özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusu soruldu. İşte Uğur Bilgin'in memleketi...