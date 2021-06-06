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Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

Mehtap karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Meltem Yılmazkaya, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşında animatörlük yapmaya başlayan Yılmazkaya, aşkın ebedi olduğuna inanmayanlardan. Daha önce verdiği bir röportajında, "Ben aşkın ebedi olduğuna inanmıyorum. Tabii kavuştuğunuz sürece." diyen ünlü oyuncunun hayatını araştıranlar bu fotoğrafı belkide ilk kez görecek. İşte oyunculuğu adından söz ettiren Güldür Güldür Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın, 'Hiç değişmemişsin' dedirten görüntüsü...

06.06.2021 19:15 - Son Güncelleme: 06.06.2021 20:04
Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

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Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

Oyuculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'nın bu görüntüsü hiçbir yerde yok... İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri. Kimileri hala aynı kimileri ise adeta bambaşka biri...

Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

ONUR BULDU

Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

ONUR ATİLLA

Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ