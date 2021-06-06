Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Meltem Yılmazkaya'nın görüntüsü hiçbir yerde yok...

Güldür Güldür Mehtap'ını daha önce böyle gören çıkmadı! Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.