Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada 400 bini aşkın takipçisi bulunan Onur Buldu geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla kırdı geçirdi. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Onur Buldu 'kesin altıma yapıyorum' notunu düştü. Öte yandan Onur Buldu bir süre önce sessiz seda yaptığı düğünle magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu.
İŞTE ONUR BULDU'NUN O KARESİ
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.