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Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...

Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada 400 bini aşkın takipçisi bulunan Onur Buldu geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla kırdı geçirdi. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Onur Buldu 'kesin altıma yapıyorum' notunu düştü. Öte yandan Onur Buldu bir süre önce sessiz seda yaptığı düğünle magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu.

10.07.2021 11:29 - Son Güncelleme: 10.07.2021 11:30
Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...

Güldür Güldür adlı programla yıldızı parlayan ve pek çok dizi-filmde rol alan Onur Buldu'nun sosyal medya paylaşımları yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...

Ekranların eğlenceli ismi bu tavrını sosyal medya hesabında da sürdürüyor.

Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...

Onur Buldu geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaşarak 'Kesin altıma yapıyorum' notunu düştü.

Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...

İŞTE ONUR BULDU'NUN O KARESİ

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.

Güldür Güldür Bilal'in 'kesin altıma yapıyorum' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşiyle sessizce evlenen Onur Buldu...

Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.