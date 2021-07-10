Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan'a açtı ağzını yumdu gözünü 'ne yapacak kanepemi mi alacak?'

Serdar Ortaç'la (51) beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Chloue Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurarak da, Ortaç'a zor günler yaşatmıştı. Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.

10.07.2021 10:31 - Son Güncelleme: 10.07.2021 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





