Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan'a açtı ağzını yumdu gözünü 'ne yapacak kanepemi mi alacak?'
Serdar Ortaç'la (51) beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Chloue Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurarak da, Ortaç'a zor günler yaşatmıştı. Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.
10.07.2021 10:31
- Son Güncelleme: 10.07.2021 10:31
Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci sonrasında ilk defa Kozyatağı'nda bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KAYBETTİĞİMİZ ZAMANI TOPLAYACAĞIZ"
Ünlü şarkıcı, mutlu olduğunu belirterek "Artık yavaş yavaş pandemi sona eriyor. Sahneleri çok özledim onun için çok mutluyum. Bence kaybettiğimiz zamanı toplayacağız" dedi.
Yeni bir albüm çalışması yaptığını söyleyen Ortaç "Best of Serdar Ortaç yapıyoruz. Demet Akalın, Gülşen, Mustafa Ceceli, İrem Derici bütün sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"İŞ BAŞKA, AŞK BAŞKA"
51 yaşındaki popçu, eski sevgilisi Seçil Gür'ün de 'Best of Serdar Ortaç' albümde olup olmayacağı sorularını "Seçil 'Değmez' şarkısını okuyacaktı ama Ozan Çolakoğlu karar veriyor" yanıtladı.
Serdar Ortaç, "Biz ayrıldık ama Ozan caymaz, bence yapar. Seçil Hanım isterse ben isterim tabii. İş başka, aşk başka ama ne yapıyor bilmiyorum, bayadır görüşmüyorum" ifadelerini kullandı.