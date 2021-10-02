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Haberler Magazin Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi

Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi

Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle mest ediyor. Bir öğretmen olan Duygu Koz ve Onur Buldu pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde evlenmişti. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

02.10.2021 17:21 - Son Güncelleme: 02.10.2021 17:21
Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu’nun öğretmen eşi

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.

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Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu’nun öğretmen eşi

Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.

İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu’nun öğretmen eşi

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Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu’nun öğretmen eşi
Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu’nun öğretmen eşi
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