Güldür Güldür Bilal sessiz sedasız evlendi şimdi ondan mutlusu yok! İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle mest ediyor. Bir öğretmen olan Duygu Koz ve Onur Buldu pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde evlenmişti. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
02.10.2021 17:21
- Son Güncelleme: 02.10.2021 17:21
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.