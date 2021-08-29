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Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi Onur Buldu eşine bakın nasıl seslendi

Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Güzelliği ile hayran bırakan Duygu Koz sık sık sosyal medya gündeminde yer alıyordu ancak böylesi ilk kez oldu. Bir yıl önce Duygu Koz'la sessiz sedasız evlenen Onur Buldu eşiyle bir fotoğrafını paylaşıp evlilik yıl dönümünü unuttuğunu söyledi ve Duygu'ya bakın nasıl seslendi... İşte Onur Buldu'dan gündeme bomba gibi düşen 'özür' ve 'evlilik yıl dönümü' kutlaması...

29.08.2021 10:23 - Son Güncelleme: 29.08.2021 10:28
Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi Onur Buldu eşine bakın nasıl seslendi

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ UNUTUNCA...

Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! Üstelik daha 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi, Onur Buldu eşine sosyal medya hesabından bakın nasıl seslendi.

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Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi Onur Buldu eşine bakın nasıl seslendi

'Bilal' karakteri ile 'Güldür Güldür' programında öne çıkan Onur Buldu'nun eşi de merak ediliyor. Ünlü oyuncu, zaman zaman öğretmen eşiyle paylaşım yapıyor.

Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi Onur Buldu eşine bakın nasıl seslendi

Bir yıl önce evlenen çift gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Çift evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik karelerini paylaştı. Ancak Onur Buldu daha birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu da itiraf etti.

Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi Onur Buldu eşine bakın nasıl seslendi

Onur Buldu eşi Duygu Koz ile bir pozunu paylaşıp "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. 1 yılımız kutlu olsun" dedi.

Güldür Güldür Bilal evlilik yıl dönümünü unutunca olanlar oldu! 1 yıl önce gizlice evlenmişlerdi Onur Buldu eşine bakın nasıl seslendi

Onur Buldu'nun takipçileri ise bu paylaşıma "İlk seneden unutulur mu kral" yorumlarında bulundu.

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