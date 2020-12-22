Gülben Ergen 'korona'ya yakalandı, çocukları babalarına gönderdi! COVID 19 testi pozitif çıkan Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl?
Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberi son olarak geçtiğimiz günlerde oyuncu Aslı Tandoğan'dan geldi. Tandoğan ailesiyle birlikte koronavirüse kayınpederinin cenaze töreninde yakalandığını ifade etti. Elde edinilen bilgiye göre sanat dünyasında bir 'korona' vakası da Gülben Ergen tarafından geldi. COVID 19 testi pozitif çıkan Gülben Ergen, çocuklarını babalarına teslim etti. Peki koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki şarkıcı Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl?
ASLI TANDOĞAN
Oyuncu Aslı Tandoğan, Instagram paylaşımıyla tüm ailesinin cenaze töreninde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Oyuncu, 40 yaşında olan ve spor yapan eşinin ise hastalığı hastanede yatarak, çok ağır atlattığını belirtti. İki çocuk annesi Aslı Tandoğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti...
"ÇOK ZOR GEÇTİ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Tandoğan, şunları söyledi: "2 Aralık'tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de covid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil."
"Sizden ricam; lütfen 'Gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin. Eşim her gün spor yapan, yediğine, içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize! Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın."