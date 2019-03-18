Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları
Bundan tam 104 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimlerde sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor. Gülben Ergen de bu isimler arasında. İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları...
18.03.2019 09:38
- Son Güncelleme: 18.03.2019 09:50
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