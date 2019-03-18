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Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Bundan tam 104 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimlerde sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor. Gülben Ergen de bu isimler arasında. İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları...

18.03.2019 09:38 - Son Güncelleme: 18.03.2019 09:50
Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

YONCA LODİ
"10 milyonda 1'miş savaşı kazanma ihtimali... 10 Milyon Asır da geçse
Çanakkale Geçilmez!"

Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

HAKAN ALTUN
"Minnet ve saygıyla...
Çanakkale geçilmez"

Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

ERAY DEMİRKOL
"33 yaşında Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ruhunuz şad olsun. Çanakkale geçilmez. Geçilemez!!! "

Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

MEHMET OKUR

"18 Mart Çanakkale Zafer'inin 104. Yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve bu uğurda can veren tüm şehitlermizi saygıyla ve minnetle anıyoruz."

Gülben Ergen 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı! İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

SELDA BAĞCAN

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ölümden bir an bile korkmamış gözünü kırpmadan vatanımız uğruna can veren Şehitlerimizi saygı ile anıyorum.."

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