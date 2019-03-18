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Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Bir dönem Atv ekranlarında fırtınalar estiren Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile adından söz ettiren Gökçe Akyıldız dizinin final yapmasının ardından ekranlardan elini eteğini çekti. 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Oğlunun birinci yaşını kutlayan Gökçe Akyıldız'ın duygularını Instagram hesabından paylaştı. İşte Gökçe Akyıldız'ın oğlu.

18.03.2019 09:37 - Son Güncelleme: 18.03.2019 09:42
Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile hayatını birleştirmiş ve başka bir projede yer almamıştı.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Geçtiğimiz yıl oğlu Ömer'i kucağını alan Gökçe Akyıldız, tüm zamanını şu sıralar minik bebeğine harcıyor.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

'BENİM BİRTANECİK BEBEĞİM'

Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer, 1 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Ünlü oyuncu, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından, "Birtanecik bebeğim bugün 1 yaşına girdi. Seninle geçen her dakika ömrümün en güzel zamanları. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bebek olmanı diliyorum benim küçük prensim" sözleriyle kutladı.

Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

'EVLENMEDEN HAMİLE KALDI DİYENLER OLDU'

Gökçe Akyıldız anne olduğu dönem sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamamış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan!"

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