Gül Tut'tan Kasımpaşalı Güllü'ye: Zorluklarla dolu hayat mücadelesi | 1 hafta önceki hastane görüntüleri ve bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı

Gül Tut ya da herkesin bildiği adıyla Güllü... "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Arabesk'in sevilen ismi, 1988'de henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Bir dönem ara verdiği müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, Yalova'da evinin balkonundan düşerek 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Geriye unutulmaz eserler bırakan Güllü'nün zor çocukluğu, evlilik hayatı ve eski röportajları bir kez daha gündeme geldi. Tüm bunların yanı sıra Güllü'nün bir hafta önce hastanede çekilmiş fotoğrafları ve bilinmeyen hastalığı da ortaya çıktı. İşte Güllü'nün hayat hikayesi, son görüntüleri, röportajları, hastane görüntüleri, bilinmeyen hastalığı ve sanat camiasının veda paylaşımları...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan sanatçının zor geçen çocukluğu, evlilik hayatı ve eski röportajları da bir kez daha gündeme geldi. İşte Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan Güllü'nün filmleri aratmayan hayat hikayesi ve vefatının ardından yapılan duygu yüklü paylaşımlar...

GÜL TUT'TAN KASIMPAŞALI GÜLLÜ'YE...

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, maddi durumu kötü olan ailesine katkı yapmak için düğün salonlarında sahne almaya başladığında henüz 15 yaşındaydı. Genç yaşlarda atıldığı müzik kariyerinde albümleriyle satış rekoru kırıp milyonlarca hayran kitlesine ulaşacağından henüz haberdar değilken yaşı küçük olduğu gerekçesiyle gazinocuların kendisine iş vermemesinden dolayı okula döndü.

Ancak sahnenin tozunu yutan ve müziğe olan aşkını dizginleyemeyen Güllü, her şeye rağmen okulu bırakıp tekrar şarkıcılığa döndü. Ailesinin yaşadığı maddi sıkıntıların devam etmesi de en büyük nedenlerden biriydi tabii.

BİR DÖNEM FIRTINA GİBİ ESTİ

Şahin Özer'le tanışmadan önce ilk albümünün rekor kıracağından habersiz olan Güllü, Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Ancak gelmiş geçmiş en damar arabesk albümlerinden biri de yine kendisine aitti.

HER ŞEYİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

4 albüm yapıp, kariyerinin zirvesinde ortalığı kasıp kavururken Güllü'nün özel hayatında yaşanan bir gelişme tüm dengeleri değiştirdi: Kasımpaşalı Güllü delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Sahip olduğu şan şöhreti ise elinin tersiyle bir kenara itip sahnelerden uzaklaştı.

Gürol Gülter'le evlenip iki evlat sahibi olan Güllü'nün hayatındaki bu yeni dönem ilerleyen yıllarda en büyük pişmanlığı olacaktı.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE ÜZERİME SALDIRDI"

Eşinin çocuklarının kendisinden olmadığını iddia etmesi, şiddet olayları ve Güllü'nün hastanedeki görüntüleri derken ünlü şarkıcı uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı. Toz pembe hayallerle kurduğu yuvası büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Güllü'nün "Gözü dönmüş şekilde üzerime saldırdı, ondan sonrasını hatırlamıyorum, sadece tekmelerini hatırlıyorum" şeklindeki sözleri hafızalara kazındı.

Güllü'den yıllar sonra gelen itiraf!

"TEK İYİ OLAYI İKİ TANE EVLADIM"

2023 yılında katıldığı bir televizyon programında ise hayatının hatasının çok aşık olarak evlendiği ve yedi sene evli kaldığı Gürol Gülter olduğunu dile getirdi. Güllü, "Resmen 200 km. ile giden bir tırın altına girdiğimi düşünün, tek iyi olayı iki tane evladımın olması" diyerek çok pişman olduğunu söyledi.

"KENDİ CANAVARIMI KENDİ ELLERİMLE YAPTIM"

Kariyerindeki en parlak dönemine sırf evliliği için ara verdiğini söyleyen Güllü, hem maddi hem de manevi olarak çok yıprandığını ifade ederken eski eşi için kurduğu şu cümle o dönem magazin manşetlerinde yankılandı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım..."

YENİDEN SAHNELERDE!

2000 yılında evliliğini bitirip yeniden sahnelere dönen Güllü, hayranlarını büyük mutluluk yaşattı. "Zalim Yar" ile geri döndü ve yine fırtınalar estirdi.

Sahnelere döndükten sonra verdiği kilolarla da adından epey söz ettirdi. Tüp mide ameliyatı sebebiyle hayatını kaybeden annesinden yıllar sonra kendisi de bu ameliyatı olmaya karar veren Güllü, tam 70 kg vererek bambaşka bir insana dönüştü.

"BEN ÖLÜNCE EĞER BU ŞEKİLDE OLACAKSA..."

Röportajlarıyla da hafızalara kazınan Güllü'nün Ferdi Tayfur'un vefatından sonra yaşanılan vasiyet tartışmalarının sorulması üzerine kurduğu cümleler de dikkat çekiciydi: Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı

Geçmişte yaşadığı zorluklardan da bahseden Güllü, hayatın zorluklarına karşı ne kadar güçlü durduğunu da şu sözlerle dile getirdi: Ben çok ağır acılar yaşadım, benim bütün dinleyicilerim bilir. Ama Rabbime hamdolsun, iyiyim. Aslan gibiyim bak...

Aynı röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını arzu ettiğini de dile getirdi.

SON KEZ AİLE SAADETİ'NDE İZLEDİK!

Son olarak ise karşımıza atv ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisi ile çıktı.

BİLİNMEYEN HASTALIĞI
Ünlü sanatçının ani ölümünün ardından beyninde bir sorun olduğu ve tedavi gördüğü konuşulmaya başlandı.
Cadde'de yer alan habere göre; sanatçının menajeri Erhan Arı, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Arı, şunları söyledi: "Bu konuda net bir şey desem yanlış olur. Ama denge kaybı yaşadığı, tedavi gördüğünü ailesi, bizler, yakınları biliyoruz. Yıllar önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılmıştı, zor toparlandı. Günlerce, aylarca yattı. Yürümesi bu anlamda da çok zordu. Bilemiyorum, acım çok büyük. Beni üzen bazı gazeteci köşe yazarları ağabeylerimiz, dostlarımız alkol demiş. Bu nedenle açıklama yapmak zorunda kaldım. Ha alkol almıyordu desem o da olmaz ama öyle kendini kaybedecek kadar o noktaya gelmezdi"

Onur Akay ise "Ancak ben beyninde sorun olduğunu ve hastalığının nüksettiğini biliyordum" diyerek Güllü'nün 16 Eylül'de hastanede tedavi fördüğünü söyledi.

ACI VEDA!

Zor geçen bir çocukluk, milyonlar satan albümler, unutulmaz eserler, yanlış evlilik, iki evlat... Herkesin en az bir tane şarkısını bildiği Güllü, hem müzik hem de magazin tarihine unutulmaz izler bırakarak bugün aramızdan ayrıldı. Yalova'da evinin balkonundan düşerek hayata veda eden Güllü, sevenlerini yasa boğarken sanat dünyasından da taziye mesajları peş peşe geldi.

İşte sanat camiasından gelen paylaşımlar...

Seda Sayan

Başımız sağoldun. Ah be Güllü... Daha yeni klibini gönderdin, 'Paylaşır mısın ablam' diye...

Kobra Murat

Bu nasıl bir acı, arkadaşım ciğerimi yaktın. Güllü'm nasıl bir şaka bu aşkım sen bunu bize nasıl yaptın bebeğim... Yarım bıraktın, eksik bıraktın, sensiz bıraktın bizi arkadaşım. Çok çok çok üzgünüm Güllü'm. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun, kabrin nurla dolsun, peygamber efendimiz komşun olsun. Başımız sağ olsun inşallah amin

Demet Akalın

Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken. İnanamıyorum hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.

Öykü Çelik

Ne? Çok gençti. Allah rahmet eylesin.

Ebru Polat

Ah be Güllü en son mesajımız, çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin güzel sesli kadın.

Doğuş

Çok üzgünüm çok... Allah rahmet eylesin Güllü mekanın cennet olsun.

Tuğçe Tayfur

Değerli sanatçımız Güllü Hanımefendiye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim.

Ebru Gündeş