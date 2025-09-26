Gül Tut'tan Kasımpaşalı Güllü'ye: Zorluklarla dolu hayat mücadelesi | 1 hafta önceki hastane görüntüleri ve bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı
Gül Tut ya da herkesin bildiği adıyla Güllü... "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Arabesk'in sevilen ismi, 1988'de henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Bir dönem ara verdiği müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, Yalova'da evinin balkonundan düşerek 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Geriye unutulmaz eserler bırakan Güllü'nün zor çocukluğu, evlilik hayatı ve eski röportajları bir kez daha gündeme geldi. Tüm bunların yanı sıra Güllü'nün bir hafta önce hastanede çekilmiş fotoğrafları ve bilinmeyen hastalığı da ortaya çıktı. İşte Güllü'nün hayat hikayesi, son görüntüleri, röportajları, hastane görüntüleri, bilinmeyen hastalığı ve sanat camiasının veda paylaşımları...
