HER ŞEYİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

4 albüm yapıp, kariyerinin zirvesinde ortalığı kasıp kavururken Güllü'nün özel hayatında yaşanan bir gelişme tüm dengeleri değiştirdi: Kasımpaşalı Güllü delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Sahip olduğu şan şöhreti ise elinin tersiyle bir kenara itip sahnelerden uzaklaştı.

Gürol Gülter'le evlenip iki evlat sahibi olan Güllü'nün hayatındaki bu yeni dönem ilerleyen yıllarda en büyük pişmanlığı olacaktı.