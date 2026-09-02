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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’tan hastane odasından yeni mesaj: “Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum”

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir devam eden tedavi sürecine ilişkin son durumunu paylaştı. 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi alan Onat, bu kez böbrek yollarından ameliyat olduğunu duyurdu. Oyuncu, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum. Hayat böyle bir şey" dedi. Onat'ın "Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin" çağrısı da dikkat çekti.

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Sihirli Annem’in Perihan Teyze’si Gül Onat sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören 'Sihirli Annem' dizisinin Perihan Teyze'si Gül Onat, sağlık sorunlarıyla mücadelesini sürdürüyor. 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi aldığını daha önce açıklayan usta oyuncu, geçirdiği operasyonlar ve tedavi süreci hakkında zaman zaman sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiriyor.

Gül Onat böbrek yollarından yeniden ameliyat oldu

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz günlerde hastane odasından bir paylaşım yapan Onat, şimdi de yeni bir video yayımlayarak sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sevenlerine bir süredir kendisiyle ilgili bilgi vermediğini söyleyen Gül Onat, böbrek yollarından yeni bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Usta oyuncu: Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorum

Onat, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Canım sevenlerim, sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Epeydir kendimle ilgili bir bilgi vermedim sizlere. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından."

Gül Onat sevenlerine seslendi: Sağlığınızı ihmal etmeyin

"EN KEYİFLİ ŞEKİLDE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini korumaya çalıştığını belirten usta oyuncu, "Hayat böyle bir şey. Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin" sözleriyle sevenlerine seslendi. Onat'ın paylaşımının ardından takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

2023’te pankreas kanseri teşhisi almıştı: Cehennemi yaşadım

Gül Onat, daha önce yaptığı açıklamada hastalığının 2023 yılında başladığını ve pankreas kanseri teşhisi aldığını duyurmuştu. Tedavi sürecinin oldukça ağır geçtiğini anlatan Onat, "Niye ben demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığına Panki ve Pembiş adını taktı, mizahla mücadele ediyor

ZOR GÜNLERİ MİZAHLA AŞMAYA ÇALIŞIYOR

Kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü söyleyen Onat, yaklaşık bir yılın ardından hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini ve yeniden ağır operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını belirtmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mizah duygusunu kaybetmediğini anlatan usta oyuncu, tedavi sürecinde pankreasına "Panki", bağırsağına ise "Pembiş" adını taktığını söylemişti.

73 yaşındaki oyuncu: On yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum

SEVENLERİNE SAĞLIK ÇAĞRISI

Hastalığıyla mücadele ederken çocuk ruhunu korumaya çalıştığını dile getiren Onat, "Her zorlukla dalga geçmeye bakın, hastalıklarla ilgili tabii. 73 yaşında, on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum" sözleriyle yaşadığı sürece nasıl yaklaştığını anlatmıştı.

Gül Onat’tan sevenlerine önemli mesaj: Sağlığınızı ihmal etmeyin

Tedavi sürecine ilişkin gelişmeleri zaman zaman takipçileriyle paylaşan Gül Onat, son videosunda da moralini korumaya çalıştığını vurguladı. Yeni bir operasyon geçirdiğini duyuran usta oyuncunun sevenlerine verdiği en önemli mesaj ise "Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin" oldu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
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