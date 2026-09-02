Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’tan hastane odasından yeni mesaj: “Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum”

"EN KEYİFLİ ŞEKİLDE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini korumaya çalıştığını belirten usta oyuncu, "Hayat böyle bir şey. Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin" sözleriyle sevenlerine seslendi. Onat'ın paylaşımının ardından takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.