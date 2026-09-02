Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’tan hastane odasından yeni mesaj: “Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum”
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir devam eden tedavi sürecine ilişkin son durumunu paylaştı. 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi alan Onat, bu kez böbrek yollarından ameliyat olduğunu duyurdu. Oyuncu, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum. Hayat böyle bir şey" dedi. Onat'ın "Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin" çağrısı da dikkat çekti.
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