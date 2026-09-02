Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasındaki polemikte yeni perde: Noterden ihtarname gönderdi
Sinan Akçıl ile eski dostu Ferhat Göçer arasında başlayan söz düellosu hukuki boyuta taşındı. Göçer'in kendisi hakkında kullandığı sert ifadelerin ardından harekete geçen Akçıl, avukatı aracılığıyla noter ihtarnamesi gönderildiğini açıkladı. Akçıl, kendisine ait eserlerin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine izin vermediğini bildirirken, ihtara uyulmaması halinde hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.
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