Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasındaki polemikte yeni perde: Noterden ihtarname gönderdi

Akçıl'ın yeniden müziğe ve şarkı üretmeye odaklanması gerektiğini savunan Göçer, eleştirilerini şöyle sürdürmüştü:

"Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki. Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum."