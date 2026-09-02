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Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasındaki polemikte yeni perde: Noterden ihtarname gönderdi

Sinan Akçıl ile eski dostu Ferhat Göçer arasında başlayan söz düellosu hukuki boyuta taşındı. Göçer'in kendisi hakkında kullandığı sert ifadelerin ardından harekete geçen Akçıl, avukatı aracılığıyla noter ihtarnamesi gönderildiğini açıkladı. Akçıl, kendisine ait eserlerin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine izin vermediğini bildirirken, ihtara uyulmaması halinde hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

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Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasındaki polemikte hukuki süreç başladı

Pop müziğin iki ünlü ismi Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasında bir süredir devam eden polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Yıllarca birlikte çalışan ve çok sayıda hit şarkıda yolları kesişen eski dostların arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamaların ardından bu kez hukuki sürece taşındı.

Sinan Akçıl’dan Ferhat Göçer’e noter ihtarnamesi

AKÇIL'DAN GÖÇER'E NOTER İHTARNAMESİ

Ferhat Göçer'in kendisine yönelik sert sözlerinin ardından Sinan Akçıl, avukatı aracılığıyla harekete geçtiğini ve noter ihtarnamesi gönderildiğini açıkladı.

Ferhat Göçer: Sinan Akçıl magazin maymunluğu yapıyor

İki isim arasındaki gerilim, Ferhat Göçer'in Kadir Çetin'in sunduğu Number1 Star programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Sinan Akçıl ile ilişkisinin neden eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine konuşan Göçer, eski dostunu müzikten uzaklaşarak magazin gündemine yönelmekle eleştirmişti.

Göçer’den Akçıl’a: Magazin figüründen öte bir şey değil

"MAGAZİN FİGÜRÜNDEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL"

Göçer, Akçıl hakkında, "Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık" ifadelerini kullanmıştı.

Ferhat Göçer: Sinan Akçıl müziğe dönmeli

Akçıl'ın yeniden müziğe ve şarkı üretmeye odaklanması gerektiğini savunan Göçer, eleştirilerini şöyle sürdürmüştü:

"Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki. Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum."

Sinan Akçıl’dan Ferhat Göçer’e sosyal medya yanıtı

SİNAN AKÇIL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Göçer ayrıca Akçıl için, "Bırak bu işleri. Doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap. Müzikten başka her şeyi yapıyor" demişti. Ferhat Göçer'in sözleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından eski dostuna yanıt vermişti.

Akçıl: Yaşlılara saygım sonsuz, ağır cevap vermeyeceğim

Göçer'in adını doğrudan kullanmak yerine baş harflerine yer veren Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F.G. rumuzlu şarkıcıya ağır cevap vermeyeceğim bu sefer" ifadelerini kullanmıştı. Akçıl ayrıca Göçer'in kendi politik duruşundan rahatsız olduğunu öne sürmüş ve özel hayatını yakından takip ettiğini savunmuştu.

Sinan Akçıl şarkılarının seslendirilmesini yasaklatıyor

POLEMİK HUKUKİ BOYUTA TAŞINDI

Ünlü şarkıcı, bununla da kalmayarak kendisine ait bazı eserlerin Ferhat Göçer tarafından seslendirilmesini hukuk yoluyla engellemek için avukatlarının harekete geçeceğinin sinyalini vermişti.

Avukat Eda Salman hukuki süreci başlattı

Karşılıklı açıklamaların ardından Sinan Akçıl'dan beklenen hamle geldi. Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada avukatı Eda Salman tarafından hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Akçıl, açıklamasında Ferhat Göçer'in ismini yine doğrudan kullanmadı ve "F.G. isimli şarkıcı" ifadesini tercih etti.

Akçıl’dan ihtarname: Şarkılarımı seslendirme

"GEREKLİ HUKUKİ YOLLARA DERHAL BAŞVURULACAKTIR"

Akçıl'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Avukatım Eda Salman tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında, F.G. isimli şarkıcıya noter aracılığıyla ihtarname gönderilmiş ve söz konusu eserlerimin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvafakat etmediğim resmen bildirilmiştir. İhtara rağmen eserlerimin canlı olarak seslendirilmesi halinde gerekli hukuki yollara derhal başvurulacaktır."

Sinan Akçıl’ın Ferhat Göçer’e yazdığı hit şarkılar

Sinan Akçıl, kariyeri boyunca kendi seslendirdiği parçaların yanı sıra birçok ünlü sanatçı için kaleme aldığı bestelerle de tanınıyor. Ferhat Göçer'in seslendirdiği "Biri Bana Gelsin", "Vefası Eksik Yarim", "Kalp Kalbe Karşı Derler" ve "Kızım" gibi eserlerde de Sinan Akçıl'ın imzası bulunuyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin