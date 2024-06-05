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Görkem Sevindik boşanma sonrası ilk kez konuştu! 4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evliliklerini bitirmişti! "Hep görüşeceğiz"

ATV ekranlarında adından sıkça söz ettiren Ateş Kuşları, final bölümüyle de izleyenlerden tam not aldı. Dizide canlandırdığı Ali karakteri ile tanınan başarılı oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz haftalarda 2020 yılında hayatını birleştirdiği Kübra Siyahdemir ile dört yıllık evliliklerini sessiz bir şekilde sonlandırdı. 2021 yılında çocuklarını kucaklarına alan çift, boşanma haberiyle magazin manşetlerini adeta süslemişti. Haftalar sonra ünlü oyuncu Görkem Sevindik'ten boşanma açıklaması geldi. İşte Görkem Sevindik'in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 22:39 Güncelleme 05 Haziran 2024, 23:28
Görkem Sevindik boşanma sonrası ilk kez konuştu! 4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evliliklerini bitirmişti! Hep görüşeceğiz 1

Geçtiğimiz haftalarda final yapan ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ında Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik boşanma haberiyle magazin manşetlerini süslemişti.

Görkem Sevindik boşanma sonrası ilk kez konuştu! 4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evliliklerini bitirmişti! Hep görüşeceğiz 2

2020 yılında gizlice Kübra Siyahdemir ile nikah masasına oturan Görkem Sevindik, yine sessiz sedasız boşandı.

Görkem Sevindik boşanma sonrası ilk kez konuştu!

Görkem Sevindik boşanma sonrası ilk kez konuştu! 4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evliliklerini bitirmişti! Hep görüşeceğiz 3

Sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü çiftin, geçtiğimiz ay Küçükçekmece Aile Adliyesi'nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdığı öğrenildi.

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