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Görenler şoke oldu! Tuvana Türkay'ın ablası Katre meğer Mehmet Ali Erbil'in...

Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile başrol yaplaştığı filmin galasında yaptığı gafla magazin gündemine bomba gibi düşen Tuvana Türkay'ın hayatı, o günden sonra mercek altına alındı. Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali herkesi şoke ederken, ablası Katre'yi görenler de gözlerine inanamadı. Çünkü Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay, yıllar önce Mehmet Ali Erbil ile aynı ekranda yer almıştı... İşte Tuvana Türkay ve diğer ünlülerin akrabaları... Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. ... İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı. 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı.

18.03.2020 16:02 - Son Güncelleme: 18.03.2020 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





