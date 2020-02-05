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Görenler gözlerine inanamadı! Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu...

Popçu Hadise, yaptığı her hareket ve paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise'nin bu kez de eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan popçu Hadise'nin o halini gören hayranları tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları...

05.02.2020 22:26 - Son Güncelleme: 05.02.2020 22:31
Görenler gözlerine inanamadı! Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu...

Güzel popçu Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.

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Görenler gözlerine inanamadı! Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu...

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü popçu bu kez cesur pozlarıyla değil de eski fotoğraflarıyla olay oldu.

Görenler gözlerine inanamadı! Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu...

Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor.

Görenler gözlerine inanamadı! Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu...

İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Görenler gözlerine inanamadı! Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu...

Hadise

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