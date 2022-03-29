Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise verdiği pozlarla da gündem olmayı başarıyor. Dansları ve özel hayatıyla magazin gündemini sallayan güzel şarkıcı Hadise'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise hayranlarını şaşırttı. Güzel ismin değişimi görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
29.03.2022 01:42 - Son Güncelleme: 29.03.2022 01:49
Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi... Güzel şarkıcının yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise verdiği pozlarla da gündem olmayı başarıyor.
Dansları ve özel hayatıyla magazin gündemini sallayan güzel şarkıcı Hadise'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise hayranlarını şaşırttı.