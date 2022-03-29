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Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise verdiği pozlarla da gündem olmayı başarıyor. Dansları ve özel hayatıyla magazin gündemini sallayan güzel şarkıcı Hadise'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise hayranlarını şaşırttı. Güzel ismin değişimi görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

29.03.2022 01:42 - Son Güncelleme: 29.03.2022 01:49
Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi

Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi... Güzel şarkıcının yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise verdiği pozlarla da gündem olmayı başarıyor.

Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi

Dansları ve özel hayatıyla magazin gündemini sallayan güzel şarkıcı Hadise'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise hayranlarını şaşırttı.

Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi

Güzel ismin değişimi görenlerin ağzını açık bıraktı.

Görenler bir daha baktı! Yürek hoplatan pozların ismi Hadise şaşkına çevirdi

HADİSE'NİN DEĞİŞİMİ

İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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