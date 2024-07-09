Gören şaşıp kalıyor! İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızları da oyuncu çıktı! Meğer bir dönem...

Bir döneme damgasını vuran "İnce İnce Yasemince" dizisinin unutulmaz karakterleri Kakılmış, Sürahi Hanım ve Alican ile hafızalara kazınan usta oyuncu Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, ekranlardan uzak olsalar da tiyatro sahnelerindeki başarılarını sürdürüyor. Üstelik bu yolculuklarında kızları da onlara eşlik ediyor. Ancak Yalçın'ın kızının kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor!