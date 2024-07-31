G.O.R.A’nın Ceku’su Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Abla-kardeş aynı dizide! “Nasıl anlamadık”

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Şafak Sezer, Rasim Öztekin, Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı G.O.R.A filminde Ceku karakterini canlandıran Özge Özberk'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Özge Özberk'in kardeşi kim...
Özge Özberk, Ceku karakterini canlandırdığı G.O.R.A filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine Özberk'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.
Çemberimde Gül Oya, Dayı, G.O.R.A, Babam ve Oğlum, Sinekli Bakkal, Pis Yedili gibi yapımlarda rol alan Özberk'in kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.