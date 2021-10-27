Google’ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

Google dünyaca ünlü manken Gigi Hadid ve şarkıcı Hadise'yi ayırt edemedi kahkahalar havada uçuştu. Google'ın büyük hatası sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar Google'a Gigi Hadid yazıp arama tuşuna bastığında karşısında Hadise'yi gördü. Google fotoğrafları karıştırınca kullanıcıların diline düştü. Daha önce de pek çok benzer hata meydana gelmiş ve aranan isim ile karşılaşılan fotoğrafların farklı olması gündem olmuştu. Gigi Hadid ve Hadise olayıyla birlikte bu örneklere bir yenisi daha eklendi.