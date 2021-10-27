Google'ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi
Google'nin büyük hatası kullanıcıların diline düştü. Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine karıştı. Arama motorlarına dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in ismini yazanlar sonuç kısmında Hadise ile karşılaştı. Bir çok kez benzer hatalar yapan Google bu kez Hadise ile Gigi Hadid'i ayırt edemedi. Bir çok kullanıcı Gigi Hadid'in ismini yazınca ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak ''Hadise Hadid' şeklinde espriler yaptı.
Google dünyaca ünlü manken Gigi Hadid ve şarkıcı Hadise'yi ayırt edemedi kahkahalar havada uçuştu. Google'ın büyük hatası sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar Google'a Gigi Hadid yazıp arama tuşuna bastığında karşısında Hadise'yi gördü. Google fotoğrafları karıştırınca kullanıcıların diline düştü. Daha önce de pek çok benzer hata meydana gelmiş ve aranan isim ile karşılaşılan fotoğrafların farklı olması gündem olmuştu. Gigi Hadid ve Hadise olayıyla birlikte bu örneklere bir yenisi daha eklendi.
'HADİSE HADİD'
Google'nin hatasını ekran görüntüsü alıp sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılardan bazıları 'Arkadaşlar bu ne? Hadise Hadid' şeklinde paylaşımlarda bulundu.
GOOGLE'IN GİGİ HADİD HATASI GÜLDÜRDÜ!
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'da meydana gelen bir hata kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
Google arama çubuğuna Gigi Hadid'in ismi yazıldığında ekrana gelen fotoğraflar arasında sevilen sanatçı Hadise'nin fotoğrafının da bulunduğu görüldü.