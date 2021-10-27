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Haberler Magazin Google'ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

Google'ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

Google'nin büyük hatası kullanıcıların diline düştü. Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine karıştı. Arama motorlarına dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in ismini yazanlar sonuç kısmında Hadise ile karşılaştı. Bir çok kez benzer hatalar yapan Google bu kez Hadise ile Gigi Hadid'i ayırt edemedi. Bir çok kullanıcı Gigi Hadid'in ismini yazınca ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak ''Hadise Hadid' şeklinde espriler yaptı.

27.10.2021 11:00 - Son Güncelleme: 27.10.2021 11:00
Google’ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

Google dünyaca ünlü manken Gigi Hadid ve şarkıcı Hadise'yi ayırt edemedi kahkahalar havada uçuştu. Google'ın büyük hatası sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar Google'a Gigi Hadid yazıp arama tuşuna bastığında karşısında Hadise'yi gördü. Google fotoğrafları karıştırınca kullanıcıların diline düştü. Daha önce de pek çok benzer hata meydana gelmiş ve aranan isim ile karşılaşılan fotoğrafların farklı olması gündem olmuştu. Gigi Hadid ve Hadise olayıyla birlikte bu örneklere bir yenisi daha eklendi.

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Google’ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

'HADİSE HADİD'

Google'nin hatasını ekran görüntüsü alıp sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılardan bazıları 'Arkadaşlar bu ne? Hadise Hadid' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Google’ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

GOOGLE'IN GİGİ HADİD HATASI GÜLDÜRDÜ!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'da meydana gelen bir hata kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Google’ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

Çok konuşulan hata sosyal medyada da olay oldu.

Google’ın büyük hatası sosyal medyayı salladı! Hadise ile dünyaca ünlü manken Gigi Hadid birbirine girdi Google ayırt edemedi

Google arama çubuğuna Gigi Hadid'in ismi yazıldığında ekrana gelen fotoğraflar arasında sevilen sanatçı Hadise'nin fotoğrafının da bulunduğu görüldü.

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