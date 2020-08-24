Gönülçelen dizi setinde başlayan aşk nikah masasında! Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi!
Gönülçelen adlı dizinin setinde tanışan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat 3 yıldır birlikteydi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çift, yalnızca ailelerinin ve yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi. Elçin ve Bayat, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak evlendiklerini duyurdu.
Yakışıklı oyuncu, "Hayatımın en güzel günü. Zeynep Tuğçe Bayat seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde. Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım" dedi.