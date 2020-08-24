Gönülçelen dizi setinde başlayan aşk nikah masasında! Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi!

Yakışıklı oyuncu, "Hayatımın en güzel günü. Zeynep Tuğçe Bayat seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde. Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım" dedi.