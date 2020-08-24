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Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, geçtiğimiz aylarda da ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 33 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...

24.08.2020 09:49 - Son Güncelleme: 24.08.2020 09:49
Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında hiç kuşkusuz Özçivit ailesi geliyor. Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medyayı sallamakla meşgul.

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Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...
Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

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