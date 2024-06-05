Gönül Dağı'nın yıldızları Berk Atan ve Sude Zülal Güler aşkı bitti! Çiftten beklenmedik hamle: Yok ettiler...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan, gönlünü dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan ve sonrasında ayrılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'e kaptırmıştı. Çift, sık sık aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçilerini mutlu ediyordu. Ancak bu defa, çiftten şoke eden hamle geldi. O hamle sonrası 'Berk Atan ve Sude Zülal Güler ayrıldı mı?' dedikodularının ardı arkası kesilmedi. İşte ünlü çift tarafındaki son olaylar...
Gönül Dağı dizisinde adeta kariyerinin altın çağını yaşayan Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile ayrılmasının ardından aradığı aşkı dizi setinde buldu.
Dizideki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan Berk Atan aşk dolu karelerini sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.
İkilinin hayranları tarafından çok yakından takip edilen çift hakkında üzen haber bugün geldi.