Gönül Dağı’nın masum yüzlü Dilek’inden eser yok! Gülsim Ali İlhan son hali ağızları açık bıraktı! İç gösteren file gömleğiyle...
Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. İç gösteren file gömleği ile kamera karşısına geçen Gülsim Ali İlhan'ın yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi "Hiç güzel olmamışsın" derlen kimi paylaşımı beğendi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Gülsim Ali İlhan'ı dünyaca ünlü model Bella Hadid'e benzetti. İşte Gülsim Ali İlhan'ın son hali...
27.09.2022 00:15 - Son Güncelleme: 27.09.2022 00:15
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, Trt1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ancak Berk Atan ile başrolü üstlenen Gülsim Ali İlhan, geçen sezon sonunda hayranlarına ters köşe yaparak diziden ayrıldığını duyurdu.