Gönül Dağı’nın kızıl fırtınası Meryem’in annesini görenler şoke oldu! Sevilay Gültekin ve annesinin benzerliği şaşırttı meğer...

ANNESİNİ PAYLAŞTI

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 24 yaşındaki Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Instagram'da 42 bin takipçisi olan Sevilay Gültekin, annesini paylaştı ve, "Anam nihayet benimle dışarı çıkabildi" diye yazdı. Sevilay Gültekin ve annesinin benzerliği, takipçilerini şoke etti.

İşte başta Sevilay Gültekin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.