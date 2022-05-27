Gönül Dağı'nın kızıl fırtınası Meryem'in annesini görenler şoke oldu! Sevilay Gültekin ve annesinin benzerliği şaşırttı meğer...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin parlayan yıldızılarından biri de Sevilay Gültekin oldu. Dizide Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin'in özellikle sosyal medya büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla da dikkat çeken Sevilay Gültekin önceki gün 40 bini aşkın takipçili Instagram hesabında annesini paylaştı ortalık karıştı. Sevilay Gültekin'in annesi ile olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Sevilay Gültekin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Anadolu kokan dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla beğeni topluyor. Köprü Film imzalı, "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.
ANNESİNİ PAYLAŞTI
Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 24 yaşındaki Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Instagram'da 42 bin takipçisi olan Sevilay Gültekin, annesini paylaştı ve, "Anam nihayet benimle dışarı çıkabildi" diye yazdı. Sevilay Gültekin ve annesinin benzerliği, takipçilerini şoke etti.
İşte başta Sevilay Gültekin olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.