Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti
Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazar Çağlar, Zümre Meğreli gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nda düğüncü Muammer'in karısı, Veysel'in annesi Döndü Kaya karakterini canlandıran Feyza Işık'ın yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun yaşı ise yayınlanan bölümün ardından merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları, "Feyza Işık kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar inanamazken rol arkadaşı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti. Bekın Feyza Işık kaç yaşındaymış...
17.09.2022 22:50 - Son Güncelleme: 17.09.2022 22:50
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün yayınlanması üzerine gündeme gelen Feyza Işık'ın hayatı merak edildi. Oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.
FEYZA IŞIK KİMDİR?
Almanya'da dünyaya gelen Feyza Işık, Gurbetçiler adlı diziyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.