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Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazar Çağlar, Zümre Meğreli gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nda düğüncü Muammer'in karısı, Veysel'in annesi Döndü Kaya karakterini canlandıran Feyza Işık'ın yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun yaşı ise yayınlanan bölümün ardından merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları, "Feyza Işık kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar inanamazken rol arkadaşı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti. Bekın Feyza Işık kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
17.09.2022 22:50 - Son Güncelleme: 17.09.2022 22:50
Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün yayınlanması üzerine gündeme gelen Feyza Işık'ın hayatı merak edildi. Oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

FEYZA IŞIK KİMDİR?
Almanya'da dünyaya gelen Feyza Işık, Gurbetçiler adlı diziyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.

Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

Ruhsar, Delikanlı, Baba Evi, Filler ve Çimen, Lise Defteri, Günah, Melek, Haziran Gecesi, Ölümsüz Aşk, Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi birçok yapımda rol aldı.

Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

FEYZA IŞIK KAÇ YAŞINDA?
İşte başta Feyza Işık olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Gönül Dağı’nın Döndü’sü Feyza Işık bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Erdal Cindoruk ile arasındaki fark dikkat çekti

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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