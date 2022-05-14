Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dilek'in Gönül Dağı'dan ayrılacağı iddiasından sonra...
Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın annesi sosyal medyayı salladı. Kısa bir süre önce Gönül Dağı'ndan ayrıldığına dair haberler basına yansıyan ünlü oyuncunun annesinin sosyal medyada yayılan fotoğrafları kısa sürede Gülsim Ali İlhan'ı solladı geçti. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan güzeller güzeli annesi...
14.05.2022 16:36 - Son Güncelleme: 14.05.2022 16:36
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İlhan, bir dönem Durul Bazan ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem oldu.
Ünlü oyuncu şimdi ise annesiyle adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan'ın annesi sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...