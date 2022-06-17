Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! Derin yırtmacıyla boy gösterdi asansör pozları olay oldu
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! Başrolünü Berk Atan ile üstlendiği Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan, geçen haftalarda yapıma veda etti. Oyunculuğuyla dikkat çeken İlhan, diziden ayrılmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Ünlü oyuncu son olarak vücudunu saran derin yırtmaçlı elbisesiyle gündem oldu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımını gören bir daha baktı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın çok konuşulan paylaşımı...
17.06.2022 22:05 - Son Güncelleme: 17.06.2022 22:05
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk Atan ile paylaştığı ve çekimlerinin Eskişehir'de gerçekleştiği Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken ve sık sık adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, geçen haftalarda yapıma veda etti.